Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских атаках на населенные пункты в регионе.

"Четыре населенных пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, беспилотниками были атакованы село Мокрая Орловка Грайворонского округа, село Репяховка Краснояружского района. Там повреждены частные дома и посечены автомобили. В селе Грузское Борисовского района FPV-дрон атаковал двухэтажный многоквартирный дом.

В селе Козинка в результате прилета снаряда повреждено здание сельхозпредприятия, добавил Гладков.