Число раненых при атаках БПЛА в Белгородской области выросло до пяти человек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном пострадавшем в результате атак беспилотников ВСУ в среду.

"ВСУ в очередной раз атаковали населённые пункты нашей области. Количество раненых за сегодняшний день увеличилось до пяти. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, он был госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой", - написал Гладков в своем телеграм-канале в среду.

По его данным, в селе Карабаново Валуйского округа беспилотник повредил легковой автомобиль. В поселке Малиновка Белгородского района в результате детонации FPV-дрона возле жилого дома загорелась легковушка, возгорание ликвидировано.

Кроме того, в городе Шебекино повреждено остекление двух многоквартирных домов. Осколками посечено пять легковых автомобилей, есть повреждения на линии электропередачи.