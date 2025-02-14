В аэропорту Внуково задержали гражданина США с каннабиноидами в багаже

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин США задержан в столичном аэропорту Внуково после обнаружения в его багаже банок с наркотическим средством, спрятанном в мармелад, сообщили в пресс-бюро Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Внуковские таможенники 7 февраля задержали 28-летнего гражданина США, который перемещал в своем багаже мармелад с каннабиноидами. Мужчина прибыл из Стамбула. Во время прохождения таможенного контроля один из его чемоданов обозначила служебная овчарка по кличке Эврика", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что в отношении мужчины принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), он арестован.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей, напомнили в пресс-бюро.