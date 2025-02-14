Поиск

В аэропорту Внуково задержали гражданина США с каннабиноидами в багаже

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин США задержан в столичном аэропорту Внуково после обнаружения в его багаже банок с наркотическим средством, спрятанном в мармелад, сообщили в пресс-бюро Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Внуковские таможенники 7 февраля задержали 28-летнего гражданина США, который перемещал в своем багаже мармелад с каннабиноидами. Мужчина прибыл из Стамбула. Во время прохождения таможенного контроля один из его чемоданов обозначила служебная овчарка по кличке Эврика", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что в отношении мужчины принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), он арестован.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей, напомнили в пресс-бюро.

Москва Внуково США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль в пятницу заметно понизился в паре с юанем в рамках коррекции

Инфляция в России

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Рынок бумажных книг в РФ в 2024 году вырос на 7%, цифровых - на 30%

Рынок бумажных книг в РФ в 2024 году вырос на 7%, цифровых - на 30%

Минюст признал иноагентом социолога Льва Гудкова

Совет Думы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Юрия Напсо

Заместители главы "Роскосмоса" Ельчанинов и Блошенко покинули госкорпорацию

Заместители главы "Роскосмоса" Ельчанинов и Блошенко покинули госкорпорацию

Конституционный суд проверит повышение госпошлин для обращения в суды

Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной

Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной

Минфин не ждет в 2026 году перехода к уплате налогов на имущество по кадастру

Аэропорт Перми возобновил работу после инцидента с самолетом

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе340 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });