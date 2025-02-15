Бывший замгубернатора Югры арестован на 2 месяца

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Ханты-Мансийске арестовал бывшего первого заместителя губернатора ХМАО на срок 2 месяца, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре.

Решение принято по ходатайству следователя в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), говорится в сообщении.

Ранее в субботу об аресте сообщил "Интерфаксу" собеседник в правоохранительных органах.

Как сообщалось, по версии следствия, в период с 2023 по 2024 год бывший чиновник получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей за действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. В частности, считает следствие, он дал незаконные указания главе одного из муниципальных образований ХМАО оказать содействие в переходе многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве данной организации.