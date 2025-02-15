Арестован глава муниципального "Гортранса" в Екатеринбурге

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава муниципального предприятия "Гортранс" в Екатеринбурге, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, решением суда арестован на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокурор объяснил свое требование о взятии фигуранта под стражу особой тяжестью преступления, и тем, что подозреваемый "может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или скрыть доказательства, может оказать давление на лиц, его изобличающих, скрыться от органов следствия и суда", говорится в сообщении.

Ранее следствие возбудило в отношении транспортника уголовное дело по п. ,"в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере). Сумма предполагаемой взятки не уточняется.

Сергей Нугаев возглавляет ЕМУП "Гортранс" с ноября 2018 года.

Как сообщалось, в Екатеринбурге проходит транспортная реформа, в рамках которой профильные предприятия переводятся на брутто-контракты. Такие контракты подразумевают финансирование перевозчиков за пройденные машинами километры, а не за число перевезенных пассажиров, как было ранее.