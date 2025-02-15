Минобороны РФ сообщило о переходе под российский контроль Березовки в ДНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Березовка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ в субботу.

В ходе боев войска группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах населённых пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка (ДНР). Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, сказано в сводке.

Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх бригад противника в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово (ЛНР) и Новоегоровка (ЛНР), сообщает Минобороны.

По его данным, потери ВСУ здесь составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Константиновка, Катериновка, Клебан-Бык, Иванополье и Плещеевка Донецкой народной республики", - сказано в сводке.

На этом участке потери противника составили до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Войска группировки "Восток", сообщает Минобороны, "продолжили продвижение в глубину обороны противника".

"Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Комар Донецкой народной республики, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, БТР, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Садовое, Понятовка и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщает министерство обороны.

Российскими войсками нанесены удары по аэродромам, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения армии Украины. По данным Минобороны РФ, ударам подверглись места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, подразделения и техника армии Украины в 143 районах.

За сутки сбиты 130 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.