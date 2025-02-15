Три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Краснодарском крае

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Большегруз и легковушка столкнулись на трассе "Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края", есть погибшие, сообщает в субботу пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня около 10:00 по Москве в Динском районе на автодороге "Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края" водитель тягача "Скания" с полуприцепом выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и столкнулся со встречным легковым автомобилем, после чего большегруз опрокинулся. Водитель легкового авто и два его пассажира скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края также сообщила об организации проверки по факту ДТП.