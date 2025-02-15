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Власти Ростовской области намерены приостановить проект ростовского трамвая

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области считают необходимым "взять паузу" в реализации проекта ростовского трамвая, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь журналистам в субботу.

"В том виде, в котором он существовал (проект ростовского трамвая - ИФ), он, на мой взгляд, точно не реализуем. Нужна пауза для того, чтобы все собрать и выйти на какое-то решение. В старой концепции реализация проекта привела бы к очень неприятным последствиям", - сказал Слюсарь.

По его словам, удачный проект модернизации трамвайной сети реализован в Таганроге.

"Но принципиальная разница между таганрогским и ростовским трамваями заключается в том, что в Таганроге это отдельное полотно, не влияющее на основную дорожную сеть, между которым есть тротуар, остановки. В Ростове-на-Дону это все на основе существующей дорожной сети. И эта разница переворачивает успешность в одном случае, на очень большие риски, скажу так аккуратно, в другом случае", - считает Слюсарь.

Вместе с тем, отметил врио губернатора, это не означает, что проект в Ростове-на-Дону реализован не будет.

"У нас есть определенное видение со стороны ряда экспертов и специалистов, все это теперь нужно собрать и посмотреть, как это все, с учетом того, что уже есть реализованная часть Левенцовки, старая трамвайная сеть, можно задействовать", - подытожил Слюсарь.

Как сообщалось, Ростов-на-Дону и "Синара - Городские транспортные решения" ("Синара-ГТР") в 2023 году подписали концессионное соглашение "О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в границах муниципального образования "Город Ростов-на-Дону".

Соглашение предполагает строительство и модернизацию 119,02 км трамвайных путей, строительство двух сервисных депо, строительство и реконструкцию 21 тяговой подстанции, закупку 76 трехсекционных трамваев, а также модернизацию имеющегося подвижного состава - 30 односекционных машин.

Срок реализации проекта - 2023-2028 годы, его стоимость - 61,047 млрд рублей.

Ростовская область
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