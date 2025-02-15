Правительство предложило ввести идентификацию через Госуслуги при размещении объявлений на крупных сервисах

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило идентификацию при помощи Госуслуг, а также биометрии всех лиц, размещающих информацию на крупных сервисах объявлений. Соответствующий проект закона (842276-8) опубликован в субботу в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Проект закона предусматривает, что владелец сервиса размещения объявлений обязан осуществлять с использованием единой системы идентификации и аутентификации идентификацию всех размещающих объявления лиц в случае, если "доступ к сервису объявлений о купле-продаже, мене и (или) передаче в пользование движимого и (или) недвижимого имущества, выполнении работ, оказании услуг за счет предоставления его пользователям возможности самостоятельно размещать объявления на государственном языке РФ, госязыках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, тематически сгруппированные в зависимости от их содержания, а также за счет предоставления пользователям возможности самостоятельно обращаться по таким объявлениям составляет в течение суток более 200 тысяч пользователей интернета, находящихся на территории РФ".

Если доступ к сервису размещения объявлений, составляет в течение суток более 300 тысяч пользователей интернета, находящихся на территории РФ, владелец такого сервиса обязан обеспечить возможность прохождения пользователями сервиса размещения объявлений дополнительной аутентификации с использованием единой биометрической системы.

Согласно проекту, владелец сервиса размещения объявлений обязан обеспечивать взаимодействие с государственной информационной системой противодействия правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.