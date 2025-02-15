Минздрав РФ выработал новые критерии оценки качества медицинской помощи

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав России разработал новые критерии оценки качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций; их предлагается внедрить с 1 сентября текущего года.

Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов.

На данный момент утверждено 560 клинических рекомендаций. Они содержат алгоритмированный порядок оказания медпомощи пациенту с конкретным заболеванием. При этом за врачом сохранено право выбора из предложенных ему методов диагностики и лечения.

"Эти документы не создают новых сущностей в оказании медицинской помощи, а структурируют имеющиеся научные данные, позволяя с учетом принципов доказательной медицины выбирать наиболее эффективные и безопасные методы лечения конкретного пациента с его индивидуальными особенностями", - сообщили в Минздраве.

Критерии оценки качества содержат перечень медицинских вмешательств, которые необходимо выполнить каждому пациенту при определенном заболевании.

"Соответствие оказываемой медицинскими работниками медпомощи критериям оценки качества (в отличие от клинических рекомендаций) является предметом контроля качества и безопасности медицинской деятельности и используются при организации экспертизы качества медицинской помощи", - пояснили в пресс-службе.