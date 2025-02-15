Минздрав РФ актуализировал порядок медосвидетельствования на состояние опьянения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав России разработал проект актуализированного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения: алкогольного, наркотического или другого токсического.

Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных актов.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что проектом уточнены вопросы проведения медицинского освидетельствования лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии наркотического опьянения, либо потребило психоактивное вещество без назначения врача.

Помимо этого, проектом предусмотрены особенности проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме (например, лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях).

Кроме того, изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводится химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России; а также уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медицинского освидетельствования.