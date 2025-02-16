Мужчина получил ранения при атаке дронов ВСУ в Курской области

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники нанесли удары по поселку Кореново в Курской области, в результате чего был ранен мирный житель, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня враг обстрелял поселок Коренево, под удар во дворе своего дома попал 67-летний мужчина", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, вследствие атаки были повреждены инфраструктурные объекты населенного пункта: газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания. В нескольких домах выбиты стекла.

Как добавил врио губернатора, "в ближайшее время тепловой контур будет закрыт, чтобы в дальнейшем установить новые оконные блоки".