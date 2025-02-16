Военные РФ сообщили об отражении трех украинских атак в Курской области за сутки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" за сутки отразили в Курской области три контратаки украинских подразделений, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Отражены три контратаки противника", - сказано в сообщении.

Ведомство информирует, что подразделениями группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям 14 украинских бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Рубанщина и Свердликово.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Локня, Малая Локня, Мирный, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Кияница, Ободы и Юнаковка в Сумской области", - сообщает министерство обороны.