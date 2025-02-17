Поиск

Россиянам разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд; граждане смогут воспользоваться этой услугой после тестирования сервиса, которое планируется в 2025 году, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено", - сказано в сообщении.

Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году.

"Граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы", - отмечается в релизе.

"С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги", - приводятся слова Григоренко в сообщении.

ЕБС - государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных (фото лица и записи голоса), их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами государственных услуг и доступа к банковским сервисам.

ЕБС Правительство Дмитрий Григоренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк подал иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Задержан замгубернатора Ростовской области Рачаловский

Задержан замгубернатора Ростовской области Рачаловский

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу
Военная операция на Украине

Над регионами РФ за ночь перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Женщина пострадала в результате массированной атаки дронов в Краснодарском крае

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении девяти дронов над Азовским морем и Краснодарским краем

Что произошло за день: воскресенье, 16 февраля

Трое мирных жителей погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Песков отметил, что РФ учтет срыв Минских договоренностей на переговорах по Украине

Песков отметил, что РФ учтет срыв Минских договоренностей на переговорах по Украине

Песков назвал разговор Путина и Трампа мощным сигналом к диалогу и готовности говорить о мире

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5867 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2175 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });