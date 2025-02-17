Россиянам разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд; граждане смогут воспользоваться этой услугой после тестирования сервиса, которое планируется в 2025 году, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено", - сказано в сообщении.

Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году.

"Граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы", - отмечается в релизе.

"С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги", - приводятся слова Григоренко в сообщении.

ЕБС - государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных (фото лица и записи голоса), их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами государственных услуг и доступа к банковским сервисам.