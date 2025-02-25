Более 3 млн человек в РФ передали свои данные в Единую биометрическую систему

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Свои биометрические данные самостоятельно зарегистрировали в Единой биометрической системе (ЕБС) несколько миллионов человек, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Больше 3 млн человек самостоятельно зарегистрировали свою биометрию в этой системе", - сказал Григоренко в интервью изданию "Эксперт".

Он отметил, что сделали это граждане абсолютно добровольно.

"При этом свою биометрию они полностью контролируют: могут в любой момент отозвать согласие через портал "Госуслуги". Есть нормативная база, которая это позволяет", - добавил вице-премьер.

Григоренко заявил, что "на данный момент Россия - одна из крайне небольшого количества стран, где действует единая государственная, сертифицированная всеми службами безопасности, защищенная система, где хранятся биометрические данные".

Вместе с тем вице-премьер заявил, что "биометрия есть и должна быть только дополнительным способом получения услуг". "Да, комфортным и быстрым. Но альтернативным! В каком-то смысле это неизбежный этап эволюции технологий", - сказал он.

По словам Григоренко, сейчас стоит задача перейти на использование биометрии во всех сервисах и государственных услугах.

"Но мы к этому идем очень аккуратно, эволюционно, как в школе: сначала в первый класс, потом во второй, в третий. Плюс общество должно быть к этому готово. У молодежи огромный запрос на сервисы без пароля - с использованием биометрии. Они иногда просто требуют этого", - заявил он.

Вице-премьер добавил, что "многие инновации, которые вызывали отторжение в прошлом, сегодня становятся нормой". "Те же покупки через интернет. Цифровые технологии стирают границы, и не надо этого бояться", - сказал Григоренко.

Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (изображению лица и голосу) для получения различных услуг дистанционно или очно.