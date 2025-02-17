В СКР констатировали рост числа поджогов, организуемых мошенниками из-за рубежа

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) фиксирует существенный рост преступлений террористической направленности, совершаемых зачастую доверчивыми гражданами под влиянием злоумышленников из других стран, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В прошлом году следователями направлено в суд 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера, что на 40% больше, чем в 2023 году.

Петренко отметила, что под различными предлогами "злоумышленники понуждают людей к совершению поджогов на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданий, порче автомобилей".

"Такие деяния могут квалифицироваться как теракт, диверсия либо иное преступление в зависимости от фактических обстоятельств. Организаторы этих преступлений, как правило, находятся за рубежом, а под их воздействие попадают в том числе молодые люди, пенсионеры и другие лица", - сказала Петренко.

В частности, по ее словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Нижегородской области, подозреваемых в покушении на диверсию.

"Соучастники пытались поджечь релейные шкафы на одном из перегонов Горьковской железной дороги. Преступление было предотвращено сотрудниками ФСБ России по Нижегородской области и управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу", - сказала представитель СКР.

По данным следствия, "инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины". "За совершение указанных действий обвиняемым было обещано денежное вознаграждение в сумме 25 тыс. руб. за один релейный шкаф, которое они не получили", - сказала Петренко.

Она отметила, что подобные преступления расследуются в Татарстане, Белгородской, Волгоградской, Кировской, Тюменской, Владимирской, Свердловской, Воронежской областях и ряде других регионов.

Петренко обратила внимание на то, что "каждый соучастник отвечает самостоятельно и несет персональную уголовную ответственность" и что "такие деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких и за их совершение предусмотрено строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы".