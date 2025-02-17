Москвичка отдала мошенникам домашний сейф, деньги и драгоценности на 50 млн рублей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали подозреваемую соучастницу телефонного мошенничества на 50 млн рублей, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

19-летнюю уроженку Костромы задержали на Рязанском проспекте, уточнил он.

По данным полиции, мошенники убедили 20-летнюю москвичку продиктовать пришедший код из смс-сообщения, а позже сообщили, что неизвестные завладели ее данными и от ее имени переводят деньги на "финансирование противоправной деятельности".

"Для избежания ответственности гражданка, следуя указаниям неизвестных, отдала приехавшей к ней незнакомке наличные деньги, ювелирные украшения, а также вынесла из квартиры сейф, в котором находилось 39 млн рублей. Его забрали ничего не подозревающие работники грузоперевозок", - отметил Васенин.

Через время девушка сообщила о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила более 50 млн рублей.

По данным полиции, задержанная соучастница с помощью мастера вскрыла сейф и перевела все похищенные деньги в криптовалюту, после чего отправила их своим кураторам. Часть ювелирных украшений изъяты, другую часть драгоценностей задержанная успела продать в ломбарде.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК). Подозреваемая арестована.