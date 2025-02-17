ФАС выявила сговор при поставке угля в Камчатском крае на 1,5 млрд руб

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор при поставке каменного угля в Камчатском крае на общую сумму 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

ФАС обнаружила признаки нарушения закона "О защите конкуренции" при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона. Так, по мнению ФАС, ресурсоснабжающие организации АО "Корякэнерго" и АО "Камчатэнергосервис", будучи заказчиками, создали преимущественные условия участникам торгов: ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Эко-Сервис", ООО "Терминал-Запад".

"Реализация антиконкурентного соглашения могла привести к ограничению конкуренции на рынке поставки каменного угля на территории Камчатского края. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы", - поясняет ведомство.

По данным ЕГРЮЛ, "Камчатское морское пароходство" и "Эко-Сервис" принадлежат Александру Иванчею. Пароходство является крупнейшим перевозчиком в регионе, обслуживает две регулярные грузовые линии - Владивосток-Петропавловск-Камчатский и Владивосток-Сахалин (Корсаков), флот состоит из восьми судов, а "Эко-сервис" занимается поставками угля. Иванчей через пароходство также является владельцем группы компаний "Терминал", но юридически "Терминал-Запад" в контур этой группы не входит, хотя ранее, по данным ЕГРЮЛ, Иванчей владел и ООО "Терминал-Запад".

Вместе с тем, Иванчей является ответчиком по крупному иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и "Камчатским морским пароходством".