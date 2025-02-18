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Дмитриев перед переговорами в Эр-Рияде выразил надежду на продолжение диалога с США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская делегация рассчитывает на позитивную дискуссию с визави из США на переговорах в Саудовской Аравии и надеется на продолжение диалога с Вашингтоном, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев перед началом переговоров в Эр-Рияде во вторник.

"Мы надеемся на позитивную дискуссию, на позитивный диалог", - отметил Дмитриев, который будет отвечать с российской стороны за экономический трек переговоров.

"Безусловно, видим, что президент Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире и надеемся, что позиция РФ будет очень чётко услышана и диалог продолжится", - сказал Дмитриев.

Как ожидается, глава Российского фонда прямых инвестиций встретится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии с представителями делегации США для обсуждения вопросов укрепления двустороннего экономического сотрудничества.

Кирилл Дмитриев РФПИ США Эр-Рияд
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