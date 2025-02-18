В ближайшие шесть лет на реализацию в РФ нацпроекта "Кадры" направят 116 млрд руб.

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Реализация нацпроекта "Кадры" до 2030 года потребует в общей сложности 116 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На реализацию нацпроекта "Кадры" на предстоящие шесть лет из федерального бюджета планируется направить 113 млрд рублей, в целом 116 млрд рублей. Основные расходы - федеральный бюджет", - сказала Голикова во вторник, представляя нацпроект "Кадры" комитету Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов.

"Считаем, что эта новая модель управления кадровым обеспечением страны позволит сократить дефицит кадров за счет увеличения занятости к 2030 году на 3,4%", - добавила она.