Курская АЭС кратковременно снизила мощность энергоблока №3 из-за ремонта

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Курская АЭС кратковременно снизила мощность третьего энергоблока, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

"18 февраля 2025 года в 11:51 (мск) по согласованной в установленном порядке заявке мощность энергоблока №3 Курской АЭС снижена, один из двух турбогенераторов (ТГ-6) отключен от сети и выведен в ремонт согласно требований, норм и правил", - говорится в сообщении.

После выполнения ремонтных работ мощность третьего блока будет восстановлена до номинальной.

Как пояснили "Интерфаксу" в управлении коммуникаций станции, мощность энергоблока снижена менее, чем вполовину. Срок его работы на пониженной мощности на предприятии не уточнили.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 3 и 4. Радиационный фон на промплощадке и территории района находится на уровне естественных значений.

Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны. Доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%. На станции – четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 2 ГВт (за вычетом 1 и 2 блоков, находящихся в режиме без генерации).