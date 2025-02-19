В Самарской области ликвидировали последствия атаки дронов на Сызранский НПЗ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Последствия атаки на Сызранский НПЗ в Самарской области ликвидированы, крупных повреждений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграмм-канале.

"Ситуация на Сызранском НПЗ - на контроле. Последствия атаки ликвидированы. Пострадавших и крупных повреждений - нет", - написал Федорищев.

Ночью губернатор сообщал, что Сызранский НПЗ атакован украинскими беспилотниками, на территории предприятия работают оперативные и экстренные службы.