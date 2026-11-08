Что произошло за день: воскресенье, 8 ноября

Атака на мост в Ростовской области, будущее АЗС "Трасса" и включение россиян в расписание молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Участок трассы возле поврежденного после атаки БПЛА моста в Ростовской области перекрыт. Также после падения обломков дрона и последовавшего возгорания трансформатора на электроподстанции в трех селах региона отключили свет.

- Принадлежащая "ЕвроТрансу" сеть АЗС "Трасса" приостановила работу. Власти Московской области ожидают решения правительства РФ в связи с прекращением работы сети. ПАО "ЕвроТранс" грозит процедура банкротства, уточнили в министерстве энергетики Подмосковья.

- Посольство РФ сообщило, что раненная во время стрельбы в Кракове россиянка в стабильном состоянии. Дипломаты опровергли сообщения о гибели гражданки РФ. Дело о стрельбе расследуется как теракт. Родители и сестра преступника были найдены мертвыми в своей квартире.

- Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции и партии "Яшар" Гади Айзенкоту сформировать правительство.

- Европа примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Министр затруднился сказать, кто и в какой форме будет представлять Францию на этих консультациях.

- По меньшей мере семь человек погибли в результате столкновения двух поездов в Египте. Травмы получили еще более ста человек.

- Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею. Международная федерация хоккея включила Россию в группу B, Норвегия переходит в группу А.