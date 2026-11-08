Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после ввода в работу ЛЭП "Ферросплавная-1", сообщили представители станции в воскресенье вечером.

"После проведения ремонтно-восстановительных работ введена в работу линия электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Электроснабжение собственных нужд станции обеспечивается по этой линии", - говорится в сообщении, размещенном в канале станции в Max.

Дизельные генераторы, от которых была запитана станция на период отсутствия внешнего электроснабжения, переведены в режим дежурства.

"Все системы безопасности отработали штатно. Нарушений пределов и условий эксплуатации не допущено. Радиационная обстановка на станции и в районе её расположения остается стабильной и соответствует естественным природным значениям", - добавили представители станции.

Ранее в воскресенье представители ЗАЭС сообщили, что линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена действием защиты вследствие повреждения. Станция была запитана от резервных дизельных генераторов. Сотрудников МАГАТЭ уведомили об инциденте, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.