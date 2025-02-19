Лавров скоро побеседует с представителями властей Ирана

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров в ближайшее время планирует провести контакты с представителями властей Ирана. Об этом он сообщил на правительственном часе в Госдуме.

В ходе этих контактов, в частности, будет обсуждаться тематика тематика выстраивания линий, определяющих национальные зоны в Каспийском море, что для Ирана является одним из условий для ратификации соответствующей конвенции.

"Мы предложили на экспертном уровне целую серию решений, иранские коллеги их рассматривают", - добавил министр.