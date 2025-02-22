В Тегеране ожидают в скором времени визита главы МИД России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Иранские власти ожидают на предстоящей неделе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает в субботу агентство Tasnim со ссылкой на представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи.

"Он проведет переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и рядом других иранских официальных лиц. Они коснутся региональных и международных тем, вопросов двустороннего сотрудничества", - заявил Багаи.

Точную дату визита иранские СМИ не называют.