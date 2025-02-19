Социальные пенсии в РФ с 1 апреля готовятся проиндексировать на 14,75%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Размер индексация социальных пенсий россиян с 1 апреля составит 14,75%, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в среду.

"Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек", - сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, слова которого привели в пресс-службе Минтруда в среду.

Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете на предусмотрено порядка 85 млрд рублей, добавил министр.

Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год, напомнили в министерстве.

В числе граждан, для которых повышается пенсия с 1 апреля, порядка 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения - участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда".

Среди получателей социальных пенсий - граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня, отметили в ведомстве.