Поиск

Социальные пенсии в РФ с 1 апреля готовятся проиндексировать на 14,75%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Размер индексация социальных пенсий россиян с 1 апреля составит 14,75%, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в среду.

"Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек", - сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, слова которого привели в пресс-службе Минтруда в среду.

Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете на предусмотрено порядка 85 млрд рублей, добавил министр.

Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год, напомнили в министерстве.

В числе граждан, для которых повышается пенсия с 1 апреля, порядка 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также около 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения - участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда".

Среди получателей социальных пенсий - граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня, отметили в ведомстве.

Антон Котяков Минтруд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять регионов РФ готовы к запуску проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер

Пять регионов РФ готовы к запуску проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер
Военная операция на Украине

Путин сообщил о пересечении войсками РФ границы с Украиной в Курской области

Путин заявил об изменении позиции Трампа по срокам украинского урегулирования

Путин заявил об изменении позиции Трампа по срокам украинского урегулирования

Путин высоко оценил итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Путин высоко оценил итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Мукомолы РФ предупредили о риске массового банкротства предприятий отрасли

Мукомолы РФ предупредили о риске массового банкротства предприятий отрасли

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Источник в Госдуме заявил о скором получении агремана новым послом РФ в Вашингтоне

Дума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу

Дума приняла закон об ограничении случаев заключения под стражу

Лавров отметил, что РФ и США начали отход от края пропасти в отношениях

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус получил более пяти лет колонии

Организатор смертельного восхождения на Эльбрус получил более пяти лет колонии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5881 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });