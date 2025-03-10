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Мишустин заявил, что социальные пенсии увеличатся более чем на 14,5% с 1 апреля

Мишустин заявил, что социальные пенсии увеличатся более чем на 14,5% с 1 апреля
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут почти на 15%, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Теперь подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля более чем на 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, "такую помощь государства получат люди с инвалидностью и в случае потери кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа, или его недостаточно для назначения страховой пенсии".

Мишустин пояснил, что речь идет о мужчинах старше 70 лет и женщинах, достигших 65 лет.

Кроме того, продолжил он, одновременно будут повышены пенсии еще для ряда категорий льготников, в том числе военнослужащих по призыву и ветеранов Великой Отечественной войны, а также увеличатся надбавки к пенсии для летчиков-испытателей и космонавтов.

Мишустин заявил, что всего такая индексация затронет почти 4,2 млн человек, а на ее реализацию в бюджете предусмотрено около 85 млрд рублей.

Михаил Мишустин
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