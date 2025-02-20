Разрешение на экспорт бензина для его производителей продлевается на полгода

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал решение о введении запрета экспорта бензина для не производящих его компаний на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса.

Как сообщает пресс-служба правительства, нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен.

Таким образом, продлевается разрешение на экспорт бензина для его производителей и запрет для остальных, действующие в настоящее время.

"На штабе рассмотрели ход подготовки проекта акта правительства, предусматривающего меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поднимала вопрос о полном запрете экспорта бензинов для всех категорий.

"По информации Федеральной антимонопольной службы, внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме", - говорится в пресс-релизе по итогам совещания.

По данным источников "Интерфакса", обсуждалось, что, если ситуация с поставками на внутренний рынок начнет усугубляться, то будет введен запрет на экспорт и для производителей.

Вице-премьер поручил Минэнерго и Минсельхозу до 1 марта согласовать условия и объемы поставок топлива компаниям аграрного сектора с учетом их реальных потребностей. Также Федеральной антимонопольной службе поручено вести мониторинг цен на топливо для сельхозпроизводителей в регионах страны.