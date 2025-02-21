Косачев назвал невысокой вероятность принятия закона о выходе США из ООН

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Шансы на принятие конгрессом США закона о выходе страны из ООН существуют, но они невелики, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Это не первый законопроект о выходе США из ООН. Аналогичные документы рассматривались в 2017 и 2019 годах, но были отклонены конгрессом США. Учитывая все изложенное, шансы на принятие законопроекта, как мне представляется, невелики. Но поскольку он подготовлен республиканцами, варианты, как говорится, возможны", - написал Косачев в своём Telegram-канале в пятницу.

Так он прокомментировал публикацию на личном сайте сенатора-республиканца от штата Юта Майка Ли законопроекта о прекращении членства США в ООН.

По словам Косачева, найти следы этой инициативы на сайте конгресса США ему пока не удалось, то есть официально документ не внесен.

Как отмечает вице-спикер, законопроектом предлагается отменить закон США об участии в ООН 1945 года (закон № 79-264; 22 U.S.C. 287). В случае принятия законопроекта президент США будет обязан прекратить членство США в ООН, включая все ее органы и учреждения. Кроме того, по слова Косачева, законопроектом предлагается выйти из соглашения между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений Объединенных Наций 1947 года. На практике это будет означать прекращение правовых оснований пребывания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и ее перенос в другую страну, отметил он.

"Не оценивая политическую сторону этого вопроса, отмечу, что с юридической стороны односторонний выход государств-членов из ООН не предусмотрен ее Уставом. Устав ООН предусматривает возможность исключения из членства - это процедура, предусмотренная статьей 6 главы II Устава ООН, согласно которой государство-член организации, систематически нарушающее принципы Устава, может быть исключено из ООН Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности", - отметил Косачев.

Он обратил внимание на то, что только одно государство было исключено из организации - Китайская Республика (Тайвань), согласно резолюции Генассамблеи ООН № 2758 1971 года.

"За всю историю ООН не было прецедентов одностороннего выхода государств из ООН, если не считать конфликт между ООН и Индонезией в 1965 году и угрозы выйти из ООН со стороны Филиппин в 2016 году. Однако сам Устав ООН, как и любой другой международный договор, может быть денонсирован государством-участником согласно общему международному праву, что вытекает из принципа суверенитета. Из этой же позиции исходит Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года", - написал российский сенатор.