Израиль проинформировал руководителя Совета ООН по правам человека о выходе из организации

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Израиль официально объявил о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

"Я проинформировал СПЧ ООН о том, что Израиль более не принимает участие в его работе. Мы присоединяемся к справедливому решению президента США Дональда Трампа", - написал в соцсети Х глава МИД Израиля Гидеон Саар.

"Вслед за решением президента США не участвовать в работе СПЧ ООН, я официально информирую Вас, что Израиль разделяет позицию США и более не участвует в работе СПЧ ООН", - говорится в сопроводительном письме Саара председателю этой международной организации Юргу Лауберу.

"Решение принято по причине продолжающихся и непрекращающихся нападок на Израиль, начавшихся после его вступления в СПЧ ООН в 2006 году", - пишет Саар.