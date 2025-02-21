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Естественная убыль населения РФ в 2024 году выросла на 20,4%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за 2024 год увеличилась на 20,4% по сравнению с 2023 годом, составив 596,2 тыс. человек против 495,2 тыс., сообщил в пятницу Росстат в докладе о естественном движении населения за 2024 год.

Число родившихся в 2024 году снизилось на 3,4% - до 1 млн 222,4 тыс. детей с 1 млн 264,9 тыс. за 2023 год.

Число умерших в РФ в прошлом году выросло на 3,3% - до 1 млн 818,6 тыс. человек с 1 млн 760,2 тыс. человек за 2023 год.

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2023 году сократилась на 17,4% по сравнению с 2022 годом, составив 495,2 тыс. человек против 599,6 тыс. человек в 2022 году, а в 2022 году естественная убыль уменьшилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом (1 млн 42,7 тыс. человек).

Росстат ранее сообщал, что, по предварительной оценке, численность населения РФ (без учета новых территорий) на начало 2025 года снизилась до 146,028 млн человек со 146,151 млн на начало 2024 года. Росстат делает оценку численности населения без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Росстат
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