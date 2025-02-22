Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Казани и Нижнекамска

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Прилет и вылет воздушных судов ограничены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщили в Росавиации утром в субботу.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.