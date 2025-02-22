Лавина сошла на автодорогу в Дагестане

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Снежная лавина сошла на участок автодороги в Тляратинском районе Дагестана, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в субботу.

"От Дагестанской военизированной противолавинной части в 7:00 мск 22 февраля поступила информация о том, что в Тляратинском районе на участке автодороги "Сониорта - Гораколоб" в 13:30 мск 21 февраля сошла лавина. Лавина объемом 1 тыс. 400 куб. метров вышла на дорожное полотно", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что жертв и разрушений нет.

Ориентировочное время расчистки дорожного полотна - 10:00 мск 22 февраля.