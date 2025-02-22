В Дагестане восстановили нарушенное из-за лавины транспортное сообщение 10 сел

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Транспортное сообщение между 10 селами в горах Дагестана, нарушенное в результате схода лавины, восстановлено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики в субботу.

"Автодорога местного значения "Тлярата - Камилух" с 10 по 30 км открыта для движения автотранспорта. Транспортное сообщение восстановлено с 10 селами Тляратинского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по расчистке дороги от снега продолжаются. Ориентировочное время открытия движения по временной схеме с обеспечением транспортного сообщения с оставшимися 4 селами - 18:00 субботы.

Ранее сообщалось, что сход лавины на автодорогу "Тлярата - Камилух" в Тляратинском районе Дагестана оставил без транспортного сообщения 14 сел республики.