Движение ограничено из-за непогоды на участке М-5 в Самарской области

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке М-5 "Урал" в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Из-за непогоды введено временное ограничение с 98-го км по 129-й км автодороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подъезд к г. Оренбургу.

Данный участок трассы проходит через Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы Самарской области.