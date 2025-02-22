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Движение ограничено из-за непогоды на участке М-5 в Самарской области

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке М-5 "Урал" в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Из-за непогоды введено временное ограничение с 98-го км по 129-й км автодороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подъезд к г. Оренбургу.

Данный участок трассы проходит через Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы Самарской области.

МЧС Самарская область
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