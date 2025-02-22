Российские военные взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль село Новолюбовка в ЛНР, заявило Минобороны РФ в субботу.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, группировкой "Запад" нанесены удары по подразделениям армии Украины в Харьковской области и Донецкой народной республике.

"Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО", - сообщили военные.

Минобороны РФ заявило, что уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов ВСУ.