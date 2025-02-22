Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, группировки "Центр" и "Южная" улучшили позиции, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое Донецкой народной республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери армии Украины на этом участке составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Как сообщили в Минобороны, группировка "Центр" улучшила тактическое положение, "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск, Удачное, Успеновка, Новоандреевка и Андреевка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла свыше 375 военных, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Славянск, Васюковка, Краматорск, Новомарково, Белокузьминовка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Улаклы Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны.

Сообщается, что потери ВСУ в зоне действий "Южной" группировки составили до 220 военнослужащих, боевая машина пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе гаубица М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

По данным министерства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаки, Лобковое Запорожской области, Садовое и Днепровское Херсонской области. Армия Украины потеряла здесь до 85 военных, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

На харьковском направлении, сообщает Минобороны РФ, подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Избицкое и Волчанск. Здесь ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.