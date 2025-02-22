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Минобороны заявило, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли почти 200 человек

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки на курском направлении вооруженные силы Украины потеряли около двухсот человек, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три танка, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - сообщили в министерстве.

По его данным, всего за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла до 62 650 военных.

Также, по данным Минобороны РФ, с начала боев в Курской области ВСУ потеряли 376 танков, 286 боевых машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1 977 боевых бронированных машин, 2 129 автомобилей, 465 артиллерийских орудий, 51 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, девять транспортно-заряжающих машин, 113 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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