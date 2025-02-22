Российские военные за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российская армия ведет наступательные действия против украинских подразделений в Курской области, за сутки отражены три контратаки ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.

По его данным, группировкой "Север" в ходе наступательных действий в Курской области нанесены удары по подразделениям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, пяти десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков армии Украины.

Как говорится в сообщении Минобороны, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Замостье, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Новенькое, Ободы и Юнаковка в Сумской области".