Несколько сел в Дагестане остались без электроэнергии из-за аварий

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Жители ряда сел Новолакского, Буйнакского и Казбековского районов Дагестана остались без электроэнергии, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

"Непривычные для нашей республики погодные условия стали испытанием для электросетевого комплекса - в некоторых районах Дагестана произошло отключение электроэнергии. Особое внимание Буйнакскому району. Там возникли технологические нарушения - аварии, обрывы, повреждены опоры. Восстановительные работы ведутся в Казбековском и Новолакском районах", - сообщил Меликов.

По его словам, аварийные бригады энергетиков работают, чтобы скорее вернуть свет в дома жителей этих районов.

В свою очередь в пресс-службе администрации Буйнакского района "Интерфаксу" сообщили, что в связи с авариями на объектах электроэнергетики и массовыми отключениями электроэнергии в результате обрывов линий электропередач на территории Буйнакского района введен режим чрезвычайной ситуации.

В телеграм-канале филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" сообщается, что в региональном филиале "Дагэнерго" введен особый режим работы из-за режима ЧС в Буйнакском и Новолакском районах Дагестана.