В Дагестане восстановлено электроснабжение трех районов, нарушенное из-за непогоды

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение трех районов Дагестана, которые остались без света в результате непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в понедельник.

"24 февраля в 03:45 по Москве аварийно-восстановительные работы в Казбековском, Буйнакском и Новолакском районах полностью завершены", - говорится в сообщении.

В субботу, 22 февраля, жители ряда сел этих районов остались без электричества из-за непогоды, приведшей к повреждениям опор ЛЭП, обрывам проводов.

Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" ввел особый режим работы из-за режима ЧС в Буйнакском и Новолакском районах республики.