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Одиннадцать летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Экипажи 11 воздушных судов, направлявшихся в Сочи, приняли решения об уходе на запасные аэродромы в Минеральные воды, Грозный и Владикавказ из-за неблагоприятных погодных условий в городе-курорте, сообщает официальный телеграм-канал Международного аэропорта Сочи.

"По прогнозам метеорологов на территории города Сочи и федеральной территории Сириус 23 и 24 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия, а также усиление ветра до 18 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании.

"Вылеты уже прибывших самолетов совершаются планово. При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним прибытием самолетов", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Сириус Сочи Минеральные воды Грозный Владикавказ
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