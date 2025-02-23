В Сочи вылетают самолеты, ушедшие на запасные аэродромы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирские самолеты, направлявшиеся в Сочи и ушедшие на запасные аэродромы из-за непогоды, вылетают в город, сообщает официальный телеграм-канал сочинского международного аэропорта.

"Улучшение погодных условий. Рейсы, совершившие посадки на запасных аэродромах, вылетают в Сочи, первый из них уже совершил посадку в Сочи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что все службы аэропорта усилены для максимально оперативного обслуживания рейсов в период массового прибытия.

Ранее сообщалось, что экипажи 11 воздушных судов, направлявшихся в Сочи, приняли решения об уходе на запасные аэродромы в Минеральные воды, Грозный и Владикавказ из-за неблагоприятных погодных условий в городе.