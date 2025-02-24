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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 22 дронов ВСУ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник над четырьмя российскими регионами уничтожено 22 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", - сказано в сообщении министерства.

16 дронов сбито над территорией Орловской области, три - над территорией Брянской области, два - над территорией Рязанской области и один - над территорией Республики Крым, уточнили в ведомстве.

Минобороны РФ Крым Брянская область Орловская область
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