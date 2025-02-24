Лавров заявил о договоренности с США продолжать контакты

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет продолжать контакты с США, об этом есть договоренность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров в Анкаре в понедельник с главой МИД Турции.

"Мы подробно проинформировали наших турецких друзей о российско-американских переговорах, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде и которые получили весьма позитивную оценку с точки зрения появившейся, наконец, возможности, иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом

По словам министра, "мы будем продолжать контакты с нашими американскими партнерами, об этом есть соответствующая договоренность".