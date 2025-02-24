Военные заявили о переходе под контроль РФ села Тополи в Харьковской области

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российская группировка "Запад" взяла под контроль село Тополи в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

По данным Минобороны РФ, военные нанесли поражение шести украинским бригадам в Харьковской области и ЛНР.

"Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - сказали в военном ведомстве.

Войска группировки "Восток" вклиниваются в глубину обороны украинской армии, группировки "Центр" и "Южная" улучшили положение на линии боевого соприкосновения с противником, сообщило министерство.

В ходе боев военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в районах населённых пунктов Константинополь, Комар, Скудное, Вольное Поле, Бурлацкое (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, сообщает Минобороны.

По его данным, в течение суток подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Зверево, Сергеевка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка (ДНР). Противник потерял до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Червоное и Константиновка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Здесь потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.

На харьковском направлении подразделениями группировки "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и четыре автомобиля.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населённых пунктов Каменское, Щербаки Запорожской области, Степное, Токаревка, Понятовка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и склад боеприпасов, говорится в сводке.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 71 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 127 районах", - заявили в министерстве.

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