В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для возобновления диалога с Европой

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия пока не наблюдает предпосылок для возобновления диалога с Европой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны", - сказал Песков журналистам.

"Эта убежденность европейцев полностью контрастирует с настроем на поиски путей урегулирования конфликта вокруг Украины, чем сейчас мы занимаемся с американцами", - отметил он.

Так Песков прокомментировал новый пакет санкций ЕС против России и ответил на вопрос, есть ли шансы на возобновление диалога с Европой. Он отметил, что данный санкционный пакет был "вполне прогнозируемым".