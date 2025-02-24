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Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США

Лавров анонсировал переговоры по устранению проблем в работе посольств РФ и США
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия и США на этой неделе проведут полноценный раунд переговоров по устранению проблем в функционировании дипмиссий двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для этой цели уже состоялось на прошлой неделе два таких технических предварительных контакта", - сообщил Лавров в понедельник на пресс-конференции в Анкаре.

"На этой неделе уже состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократическими администрациями в США за последние годы", - заявил Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Вашингтона о запланированных на 25 февраля российско-американских переговорах.

Сергей Лавров МИД РФ США
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