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Дипломаты РФ и США проведут встречу 27 февраля в Стамбуле

Она будет посвящена возобновлению нормальной работы посольств в обеих странах, заявил Сергей Лавров

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Дипломаты высокого уровня России и США проведут встречу в Стамбуле 27 февраля, чтобы обсудить возобновление нормальной деятельности посольств в обеих странах, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такая встреча состоится завтра в Стамбуле, я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - сказал он журналистам в Дохе в среду.

По словам министра, "наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве".

Сергей Лавров МИД РФ США Стамбул
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